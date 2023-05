Volvo annonce un nouveau petit SUV électrique : l’EX30

Après l’EX90 qui sera sur nos routes en fin d’année pour remplacer, à terme, le grand XC90, voici venir le second modèle "EX" du constructeur, l’EX30. Lui ne remplacera aucun modèle existant, mais incarnera la porte d’entrée dans l’univers Volvo. Sur le plan du positionnement et des dimensions en tous cas. En termes de prix, il pourrait en revanche être plus cher que le XC40 qui, lui, existe toujours en versions thermiques plus abordables.