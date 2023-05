Les voitures Seat feront bientôt partie du passé

Seat arrêtera de vendre des voitures à l’aube de la prochaine décennie. La marque qui a connu ses heures de gloire avec les Ibiza, Leon et Ateca devrait s’éclipser autour de 2030 pour laisser le champ libre à la jeune marque à laquelle elle a donné naissance : Cupra. Ironie de l’histoire, c’est que c’est via un communiqué Cupra que l’on apprend le sort réservé à sa génitrice. "Seat S.A. développe également l'avenir de la marque Seat. Elle travaille actuellement au renouvellement de ses modèles Ibiza, Arona et Seat Leon pour continuer à proposer des voitures hybrides rechargeables et à combustion efficaces jusqu'à la fin de cette décennie". Ensuite ? La marque se tournera vers de nouvelles activités.