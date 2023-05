Volvo et Polestar contraints de retarder la mise en production de leurs SUV électriques

Polestar a présenté son SUV 3 à la fin de l’année dernière, imité quelques semaines plus tard par Volvo et son EX90. Intégrés au groupe chinois Geely, les deux modèles partagent une grande majorité de leurs composants techniques et logiciels. Et c’est apparemment ce dernier point qui semble poser problème aux ingénieurs, forçant les deux marques à revoir leurs plannings de production.