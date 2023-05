Le prix du leasing auto a explosé en quelques mois : au moins 30 % de plus qu’avant la crise

Mais différentes crises ont mis le secteur en difficulté, et les prix ont tout simplement explosé. À titre d’exemple, un contrat conclu en 2020 pour un VW T-Cross (25.000 kilomètres par an durant 5 ans) et passé de 453€ à 595€, soit près de 30 % de plus pour la même voiture, les mêmes options et la même motorisation. Pour les autres modèles, on constate aussi des augmentations similaires, et même les petites citadines représentent un sacré budget.

Comment expliquer ces hausses ? D’abord, il y a la crise économique et l’inflation qui font augmenter le prix des matières premières. Et après deux années compliquées au niveau des livraisons et de la production, le secteur automobile fait face à de nouvelles hausses. Aussi, ces contrats de leasing renferment d’autres éléments que la voiture en elle-même. On pense aux assurances, qui ont également augmenté cette année, plus ou moins au même rythme que l’inflation. Pour certains modèles, de nouvelles taxes entrent en ligne de compte et font varier le prix des taxes de mise en circulation et de roulage.

Les nouvelles sont meilleures pour les voitures de location

Du côté des voitures de location, on a aussi connu une très forte hausse en 2021 et 2022. Pour faire face aux mesures sanitaires qui ont paralysé le secteur du tourisme, les entreprises avaient revendu une partie de leur flotte pour garder les finances à flot, et n’avaient surtout pas commandé de nouvelles voitures. Mais la situation revient peu à peu à la normale pour le secteur. “En 2023, deux facteurs importants se conjuguent. Tout d’abord, la demande est forte sur le marché de la location de voitures et il y a suffisamment de voitures à disposition. Deuxièmement, pendant la pandémie, nous avons ajusté notre structure de coûts, optimisé les processus et maintenu un haut niveau d’automatisation. Cela signifie que nous sommes bien préparés à la situation”, expliquait le PDG de Sunny Cars, Kai Sannwald, il y a quelques semaines.

En pratique, les prix ont en effet baissé cette année, mais il ne faut pas traîner pour réserver un véhicule pour cet été. La demande étant très forte, les prix ont déjà augmenté et cela va continuer dans les semaines à venir. Et il ne faut pas se leurrer non plus, les prix sont évidemment plus élevés qu’en 2019, inflation oblige…