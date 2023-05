Succès sur la piste en en dehors pour le Spa Classic

Des plateaux relevés

Si les pilotes aiment tant venir se frotter au Circuit de Spa-Francorchamps, c’est grâce à son tracé exigeant et son environnement qui serpente à travers la forêt ardennaise. Mais Spa-Classic c’est avant tout une histoire de passion qui réunit, sur la piste, pour le plus grand bonheur du public, des pilotes de tous niveaux, confirmés, amateurs et novices. Comme le rappelait Eric van de Poele dans une interview : "Pour le public, c’est fantastique de revoir ces voitures sur la piste, de les entendre. Pour nous, de les piloter. L’idée n’est pas d’aller chercher le dernier centième de seconde à tout prix ou de faire un dépassement à la folie. Durant tout ce week-end, il y a de belles courses, c’est très chaud. Ce sont de vraies courses".

Une sortie familiale

Spectacle sur la piste donc, mais également en dehors. Car le Spa-Classic, ce sont aussi des animations pour toute la famille dans "le village". Dans une ambiance festive, petits et grands ont pu profiter des nombreuses animations proposées : tatouage éphémère, barbier, pêche aux canards, photocall ou encore popcorn et barbe à papa… Le tout en admirant plus de 800 voitures anciennes qui avaient fait le déplacement.