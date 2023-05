Vous aimez garder votre voiture longtemps? Voici les modèles connus pour leur longévité

Et c’est Toyota qui arrive en haut de classement avec la présence du Land Cruiser et de la Sequoia. Le reste du top 5 est composé de SUV américains : la Chevrolet Suburban, la Toyota Tundra et la GMC Yukon, tandis que la Toyota Prius (plus connue chez nous) se classe sixième.

L’un des enseignements de cette enquête est la longévité des SUV. Mais ce n’est pas réellement une surprise puisque ces véhicules “construits pour durer” sont équipés de moteurs puissants capables de rouler sur toutes les routes, comme l’expliquent nos confrères de Het Laatste Nieuws.

Enfin, les voitures Hybrides sont également bien représentées dans ce classement. Toyota expliquait d’ailleurs qu’ils en font des bolides fiables pour gagner la confiance de la clientèle.

Le top 20 des voitures à plus grande longévité d’après iSeeCars :

1. Toyota Sequoia

2. Toyota Land Cruiser

3. Chevrolet Suburban

4. Toyota Tundra

5. GMC Yukon XL

6. Toyota Prius

7. Chevrolet Tahoe

8. Honda Ridgeline

9. Toyota Avalon

10. Toyota Highlander Hybrid

11. Ford Expedition

12. Toyota 4Runner

13. Toyota Sienna

14. GMC Yukon

15. Honda Pilot

16. Honda Odyssey

17. Toyota Tacoma

18. Nissan Titan

19. Ford F-150

20. Toyota Camry Hybrid