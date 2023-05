Essai auto BYD Atto 3 : Au diable les préjugés sur les voitures chinoises ?

La ligne est fluide et moderne, mais pas d'une folle originalité. ©BYD

C’est surtout à bord qu’il se démarque, avec ses rondeurs, ses habillages colorés et une vraie originalité dans les traits, notamment les bacs de portières dont les cordes sont de petites guitares. Tout cela peut sembler un poil kitsch, mais la qualité de fabrication est véritablement irréprochable. Le conducteur a face à lui un petit écran d’instrumentation, où sont regroupées les informations de conduite principales. Au centre, le second écran a la particularité d’être pivotant : il peut donc se placer horizontalement ou verticalement. Un gadget pas vraiment utile, d’autant que le multimédia est assez pauvre… et uniquement en anglais, en chinois et quelques autres langues. Mais pas en français. Et il n’est pas possible pour l’heure d’y coupler son smartphone via Android Auto ou Carplay. Dommage.

L'habitacle est coloré et très bien construit, avec un original écran pivotant qui passe du mode portrait au mode paysage d'un simple clic. ©BYD

Naturellement efficiente

Je le disais en introduction, rouler en électrique demande d’adopter de nouveaux réflexes, notamment en termes de récupération d’énergie pour optimiser la consommation, et donc l’autonomie. Avec un peu d’entraînement, cela devient vite une habitude, et l’on se prend au jeu de régénérer au mieux pour ne pas avoir à freiner du pied, parfois jusqu’à l’arrêt complet. Rien de tout ça sur la BYD. Sur le papier, on dispose de deux modes de régénération (normale ou élevée), mais dans les faits, cela ne change pratiquement rien. Et l’on n’a pas de palettes au volant pour moduler cette récupération d’énergie. Heureusement, la consommation d’énergie semble naturellement bien gérée. En fonction de nos trajets, nous avons enregistré entre 16,5 et 18,5 kWh/100km, ce qui est assez correct. Mais difficile d’établir une moyenne de l’essai puisque l’ordinateur de bord ne propose que la moyenne sur les 50 derniers kilomètres effectués.

L'Atto 3 est très confortable, mais n'aime pas être bousculé. ©BYD

Verdict











Retenez donc que cette BYD est un bon véhicule pour le quotidien d’une famille, puisqu’à son autonomie réelle de 350 km environ (420 km annoncés) s’ajoute une puissance de 204 ch généreuse et suffisante en toutes conditions. Le confort est réellement soigné, au prix de mouvements de caisse pas toujours bien gérés en conduite plus dynamique. En revanche, vous pensiez qu’une voiture chinoise était forcément bon marché ? Détrompez-vous : cette Atto 3 est affichée à 46.740€ ! Elle se rattrape heureusement par un équipement plutôt complet, mais sans doute pas suffisant pour faire la différence avec des concurrentes « occidentales » mieux établies et à coup sûr plus faciles à revendre dans quelques années.

La ligne est sage, mais moderne. ©BYD

Ses bons côtés :

- Son habitacle vraiment sympa et coloré

- Sa consommation d’énergie bien gérée et son autonomie réelle

- Son confort d’amortissement

BYD ATTO 3

Longueur : 4,455 m

Largeur : 1,875 m

Hauteur : 1,615 m

Volume du coffre : 440 – 1 338 l

Poids : 1 750 kg

Capacité de la batterie : 60 kWh

Consommation moyenne (WLTP) : 15,6 kWh/100km

Autonomie (WLTP) : 420 km

Puissance : 204 ch

Couple : 310 Nm

Vitesse max : 160 km/h

Accélération (de 0 à 100 km/h) : 7,3 s

Prix de base : 46 740€