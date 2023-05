Renault présentera son nouveau SUV haut de gamme au Salon de l’aéronautique du Bourget, et ce n’est pas un hasard

Après l’arrêt des Talisman, de l’Espace – sous sa forme historique du moins - et du Koleos, Renault n’a pas tiré un trait sur ses ambitions haut de gamme. Cette fois, le constructeur tente l’aventure du SUV "coupé" haut de gamme. Baptisé Rafale, il sera basé sur la même plateforme que les nouveaux Austral et Espace, et leur empruntera également la motorisation hybride E-Tech. Si la première et seule image dévoilée laisse apparaitre un profil proche de celui de l’Arkana, l’autre SUV coupé de Renault, le Rafale sera bien plus grand puisqu’il s’inscrira dans le segment D, où l’on trouve notamment l’Alfa Romeo Stelvio, le BMW X4 ou encore le Range Rover Velar pour citer trois de ses concurrents désignés.