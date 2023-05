Les politiques de stationnement de plus en plus contestées par les automobilistes: le nombre de plaintes a explosé !

Une situation que vivent quotidiennement des milliers de Belges, qu'ils soient bruxellois, flamands ou wallons. Lesquels doivent parfois se garer plusieurs centaines de mètres plus loin que leur lieu de destination. Selon une nouvelle étude de Touring, près de 50% des automobilistes estiment qu'il n'y a pas assez de places de stationnement en voirie tandis que trois quarts jugent qu’il n’y a pas assez de parkings de transit en périphérie des villes et à proximité des transports en commun.

Mais il ne s'agit pas ici du principal grief que les automobilistes ont envers les politiques de stationnement des villes et communes du pays. Selon Touring, le manque de clarté et les tarifs appliqués par ces dernières constituent l'un des principaux points d'achoppement en matière de stationnement.

Particulièrement du côté de Bruxelles. "L'année dernière, nous avons reçu 2.029 plaintes concernant le manque de clarté et les tarifs appliqués dans les politiques de stationnement", confie le porte-parole de Touring.

Un chiffre en forte hausse : "C'est 25% de plus que l'année précédente. Le mauvais marquage d'une zone bleue où le disque de stationnement est obligatoire à des horaires différents continue de gêner de nombreux automobilistes. L'une des raisons principales est bien sûr l'augmentation du nombre de zones de stationnement payant ou réglementé dans nos villes et communes. Notre enquête montre, entre autres, que 65 % des automobilistes trouvent le stationnement trop cher et que 52 % évitent les zones payantes et se rendent dans les complexes commerciaux où il est facile de se garer gratuitement."

A l'heure actuelle, la législation rend souveraines les autorités locales dans leurs décisions concernant les politiques de stationnement. Résultat, celles-ci peuvent opter pour le stationnement 100% gratuit, le parking en zone bleue ou le parking payant. Avec des tarifs et conditions de stationnement propres à chaque commune ou presque. Résultat : les automobilistes s'estiment perdus face "au manque d'uniformité et de clarté. Dans certaines rues qui servent de frontière, le prix n'est pas le même si vous vous parquez à gauche ou à droite. Où est la logique ?"

Les zones bleues, en voie de disparition en région bruxelloise, sont particulièrement visées par Touring. S'il est relativement facile de déterminer, grâce à la présence ou non de parcmètres, si une rue est payante ou non, c'est en effet plus compliqué pour les zones bleues puisque la législation n'impose la mise en place de panneaux qu'aux entrées et sorties de zones. Et non pas au début de chaque rue. "Comme ces zones peuvent souvent être très étendues, les gens ne savent pas toujours s'ils s'y trouvent ou non. Plus de la moité des sondés jugent les zones bleues mal indiquées. Touring l'a déjà fait remarquer à plusieurs reprises et a demandé que cela soit modifié, mais le gouvernement fédéral, qui fixe les règles de signalisation, n'a jamais donné suite à cette demande."

Avec des amendes à la clef en cas d'oubli malheureux. Rien qu'en 2021, le chiffre d'affaires de parking.brussels, l'organisme qui gère le stationnement dans 11 communes bruxelloises, avait grimpé de 19,6 millions d'euros, en grande partie via les redevances de parking, pour arriver à un total de 64,3 millions d'euros.

Pas vraiment étonnant pour la majorité des automobilistes : environ 8 usagers sur 10 pensent que le parking payant est surtout une manière de remplir les caisses communales ou régionales, selon l'enquête.

Touring plaide dès lors pour que la politique de stationnement soit "harmonisée" sur l'ensemble de la région bruxelloise et fasse partie d'une politique de mobilité "globale et efficace, qui mette également l'accent sur le développement rapide, conséquent et préalable, d'alternatives pour les déplacements. Rendre la politique et les tarifs de stationnement compréhensibles et logiques conduira à une plus grande acceptation, ce qui profitera également aux autorités et réduira le nombre de litiges."