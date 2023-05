Moins de Car-Pass délivrés et moins de fraudes kilométriques en 2023

En revanche, Car-Pass a reçu 17,91 millions de relevés de compteur en 2022, soit 8,2 % de plus qu'en 2021 et un record absolu. Les données provenaient de 13 579 sources différentes ; un record. Michel Peelman, administrateur délégué de Car-Pass confirme : "L’évolution la plus spectaculaire concerne le nombre de relevés kilométriques reçus de voitures connectées. Depuis le 1er janvier 2020, les constructeurs sont en effet tenus de communiquer à Car-Pass 4 fois par an le relevé kilométrique de leurs véhicules connectés immatriculés en Belgique. Il n’existe aucune obligation légale similaire dans les autres pays européens. L’importance de ces données ne peut être sous-estimée. En 2022, ces données représentaient déjà près de 10 % du flux entrant total de relevés kilométriques. Ce chiffre pourrait être plus élevé, car un certain nombre d'importateurs ne respectent toujours pas leurs obligations légales après trois ans".

500.000 km de différence !

Le nombre de fraudes avérées au compteur a également diminué l’an dernier : 1.344 contre 1.578 en 2021. Parmi ces cas, 791 concernaient des ventes intérieures (0,09 % du total) et 554 (0,87 %) une importation de véhicules à destination de notre pays. En moyenne, les relevés kilométriques frauduleux sont inférieurs de presque 80 000 km au kilométrage réel, mais les tristes records en la matière donnent toujours le vertige. En particulier pour l’acheteur d’un Volkswagen Transporter de 118.949 km qui en avait en réalité presque 500.000 de plus ! "En règle générale, les utilitaires sont relativement populaires auprès des fraudeurs, car ces véhicules affichent en moyenne davantage de kilomètres au compteur" précise Car Pass. Du côté des voitures particulières, la palme revient à un Volkswagen Touran importé dont le compteur a été ramené de 493.961 km à 132.467 km.