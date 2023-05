Un nouveau modèle Tesla "est déjà en production" selon Elon Musk

Sur l’image, ou plutôt le rendu numérique annonçant ce nouveau modèle, on devine une silhouette classique de la marque américaine, toute en rondeurs et dictée par l’aérodynamisme. Mais par rapport à un Model Y ou un Model S, on devine aussi un avant et un arrière raccourcis, qui pourrait laisser présager du futur modèle "à 25.000 dollars" officieusement baptisé Model 2. Cela, à condition que le rendu laisse apprécier la ligne complète de l’auto. Dans le cas contraire, il pourrait tout simplement s’agir du facelift de la Model 3 attendu plus tard cette année. Une option qui semble tenir la corde chez les spécialistes de la marque. Les deux options restent ouvertes, alors qu’un prototype de la "Model 2" a prétendument été surpris en Chine voilà quelques semaines, tandis que des photos de la Tesla Model 3 faceliftée commencent à apparaitre sur Internet. La réponse devrait être connue d’ici quelques semaines puisque l'emblématique patron de la marque a annoncé que le modèle avait dépassé le stade de la conception et était "déjà en production". D’ici là, faites vos jeux !