"Il faut une prime pour inciter les gens à acheter une voiture électrique, pourquoi pas de 5.000€": le plan de Crucke pour la Wallonie

Au vu de l’énorme différence en matière d’infrastructure de recharge, le groupe, par la voix de Jean-Luc Crucke, tire la sonnette d’alarme. “Mieux vaut tard que jamais, confie l’ancien ministre. Mais il est tard pour réagir. Très tard. La situation est dramatique. On a maintes fois demandé qu’une commission se tienne au Parlement wallon quant à l’installation de ces bornes. Elle a eu lieu et des experts sont venus nous alerter sur le fait qu’il n’y avait plus de temps à perdre. Ils nous ont dit ce qu’il fallait faire. Mais ça n’a pas bougé. Certes la Wallonie a un plan pour arriver à 6.000 bornes. Mais il risque d’être largement insuffisant pour répondre à la demande.”

Pour Jean-Luc Crucke, deux facteurs nuisent à la transition vers la voiture électrique en Wallonie. Le prix d’abord, bien plus élevé que pour une voiture thermique. “Et la disponibilité des bornes ensuite. Jamais un automobiliste ne passera à l’électrique s’il ne peut pas recharger sa voiture. Ça tombe sous le sens mais le ministre continue de dire qu’il faut d’abord que les mentalités changent. Or, les mentalités ne changeront que lorsque le public aura mis le turbo et proposera enfin une infrastructure adéquate. Le ministre doit revenir les pieds sur terre.”

Selon Jean-Luc Crucke, la Wallonie est “la seule région” d’Europe occidentale à ne pas prendre “la pleine mesure des enjeux.” Et le député wallon de poursuivre en indiquant qu’en plus de renforcer l’infrastructure, il faut aussi créer des incitants à l’achat. “Il faut réduire la différence de prix entre une voiture thermique et une électrique. Et cela passe par une prime écologique, pourquoi pas de 5.000 € comme c’est le cas en France ? C’est là-dessus que le gouvernement wallon devrait travailler, plutôt que sur une réforme fiscale automobile qui, telle qu’elle est pensée, va handicaper les voitures électriques.”