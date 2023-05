BMW remet le break de chasse aux goûts du jour avec son Concept Touring Coupe

Comme vous le constaterez sur ces images, le concept reprend en effet pour base une BMW Z4, dotée d’une partie arrière inédite. Musclée et râblée, elle prend l’apparence d’un "break de chasse", et fait vibrer la fibre nostalgique des nombreux fans de la Z3 Coupé de la fin des années 90. Un look raffiné, tout comme l’habitacle signé Poltrona Frau, qui s’habille de matériaux plus haut de gamme et de teintes inédites. Et sous le capot, on a bien sûr droit au moteur six cylindres de 340 chevaux.