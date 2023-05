Électrifier sa voiture thermique sera bientôt autorisé en Belgique

En 2025, les véhicules diesel Euro 5 seront bannis de Bruxelles. Et à partir de 2028, seuls les diesel répondant à la norme Euro 6d pourront encore y circuler. Pour l’essence, les euro 2 seront interdits à partir de 2025 et, dès 2030, seuls les euro 6d seront encore admis. (Voir calendrier ICI).

A partir de 2028, les véhicules diesel ne respectant pas la norme Euro 6d ou plus seront bannis des routes bruxelloises. ©Belga

En Wallonie, les premières interdictions de circuler verront le jour en 2025 avec le bannissement des voitures de norme euro 3 ou moins, qu’elles soient essence ou diesel. Puis se mettra en place une interdiction progressive pour arriver, en 2030, au bannissement de tous les véhicules diesel qui ne répondent pas à la norme euro 6d (Voir calendrier ici).

Et dès 2035, la fin des ventes de nouvelles voitures thermiques dans l’Union Européenne sera actée. Avec une autoroute ouverte aux véhicules électriques (ou zéro émission) et, peut-être, à celles roulant au carburant synthétique.

Pour beaucoup d’automobilistes, le fait de se débarrasser d’une voiture à la mécanique encore bien huilée, parfois au kilométrage réduit, constituera un déchirement. Avec de sérieux doutes sur les bienfaits écologiques d’envoyer à la casse une voiture qui tourne encore bien.

L’une des solutions pour éviter cela consistait à transformer sa voiture thermique en voiture électrique via un système baptisé “rétrofit”. Avec comme avantage de ne pas devoir changer de voiture pour en acheter une autre. Bon pour le portefeuille mais aussi pour l’environnement.

Certains, qui ont tenté l’expérience ces derniers mois, se sont toutefois retrouvés face à un mur de démarches qui pouvait les décourager. “Le rétrofit était déjà possible en Belgique, mais l’absence de législation sur le sujet rendait les projets très difficiles à concrétiser, confie le cabinet du ministre fédéral de la Mobilité, Georges Gilkinet. Il était nécessaire de faire homologuer le véhicule modifié à l’étranger, puis de lui faire passer un contrôle technique dans notre pays. Une procédure compliquée, longue et onéreuse et de nature à décourager les plus motivés.”

À partir du 1er juin prochain, date d’entrée en vigueur de l’arrêté royal, les démarches seront toutefois facilitées. “Le SPF Mobilité et Transports rend désormais possible le rétrofit dans notre pays à une échelle plus large, offrant enfin aux acteurs économiques et aux citoyens intéressés le cadre qu’ils attendaient pour déployer leurs projets.”

Les voitures pourront enfin être "retrofitées" en Belgique, à partir de juin. ©© Jacques Duchateau

Dans les faits, les autorités régionales d’homologations doivent encore publier leur propre réglementation, afin que la procédure d’homologation soit complètement opérationnelle.” Il a été convenu à l’occasion d’une récente Conférence Interministérielle de la Mobilité qu’elle le fasse dans les plus brefs délais”, précise le cabinet du ministre.

Avant de poursuivre : “Le rétrofit est une voie alternative très intéressante. Une démarche écologique, puisque les véhicules encore en bon état de fonctionnement ne seront pas simplement envoyés à la casse et qu’ils rouleront désormais avec une motorisation non-émettrice de CO². Mais le rétrofit n’a pas que des avantages pour l’environnement. En plus de la valeur sentimentale qu’accordent de nombreux amateurs à leur véhicule ancien, cette pratique pourrait s’avérer intéressante pour leur portefeuille. En effet, cela leur permettra de bénéficier des avantages d’un véhicule électrique sans devoir payer le prix d’un véhicule électrique neuf, encore élevé actuellement. C’est particulièrement vrai pour des véhicules utilitaires.”

Le rétrofit reste encore aujourd’hui assez élevé. Selon nos confrères d’Autoplus (le rétrofit est autorisé depuis 2020 en France), il faut compter pas moins de 8.000 € pour électrifier une petite citadine thermique. Et jusqu’à 20.000 euros pour une berline. Ce qui reste largement inférieur aux coûts d’acquisition d’une nouvelle voiture électrique, la plus accessible étant la Dacia Spring, vendue aujourd’hui à partir de 20.990 € hors options.

Un coût qui devrait toutefois être amené à se réduire dans le futur, les sociétés étant désormais autorisées à le faire en Belgique. “Le marché économique du rétrofit en est encore à ses balbutiements. Offrir un cadre législatif clair, permettant le rétrofit d’un large panel de véhicule et leur homologation par des procédures simplifiées et clairement définies, permettra le développement de nouvelles initiatives en la matière. Ce cadre, combiné à la demande croissante en véhicules électriques, aura pour effet de rendre l’électrification toujours plus accessible à un maximum de Belges.”

Le ministre Gilkinet dit aujourd’hui se réjouir de cette avancée : “Le rétrofit est un excellent exemple d’économie circulaire appliquée à l’automobile. Avec cette nouvelle législation, nous créons un cadre qui rend possible le rétrofit à une échelle semi-industrielle, en facilitant le développement d’une activité qui a beaucoup de sens d’un point de vue environnemental et économique, mais dont la viabilité était jusqu’à présent difficilement assurée faute de normes claires et de la capacité de développer un business model solide. Dorénavant, tout sera plus facile pour celles et ceux qui veulent se lancer dans cette aventure prometteuse.”