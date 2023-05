Essai auto Porsche Cayenne 2023 : Première mise à jour pour la référence des SUV sportifs

Les nouveaux phares reprennent la signature lumineuse à quatre points du Taycan ©Porsche

Intérieur de Taycan

A l’intérieur, on découvre une nouvelle planche de bord, presque identique à celle de la Taycan. Il y a un tableau de bord 100% numérique, la nouvelle commande de boîte résumée à un bouton basculeur, le vaste écran multimédia de 12’’, et encore un troisième écran (optionnel), face au passager. Le petit truc spécial de cet écran est un filtre qui le rend pratiquement invisible depuis la place du conducteur, et autorise ainsi le visionnage de streaming vidéo.

Le passager a désormais droit à un troisième écran qui lui est dédié (en option). ©Porsche Cayenne 2023

Outre l’aspect cosmétique, le Cayenne reçoit maintenant en série les suspensions actives, associées à de nouveaux amortisseurs adaptatifs, pour plus de confort en conduite normale, ou plus de contrôle et moins de mouvement de caisse en conduite active. En option, les amortisseurs pneumatiques utilisent désormais deux chambres. Là encore, les réactions sont bien meilleures en conduite sportive, mais aussi… en conduite offroad. Par ailleurs, les programme de conduite Normal, Sport et Sport + ont été recalibrés, pour offrir des différences plus marquées.

Côté mécanique, la gamme démarre avec le Cayenne V6, porté à 353 ch (+13) et 500 Nm (+50). Le Cayenne E-Hybrid passe à 470 ch (+8) grâce à un moteur électrique plus puissant, et son autonomie électrique maximale augmente, allant de 66 à 90 km selon les conditions. Enfin, le Cayenne S troque son V6 pour une version profondément revue du V8 4.0 litres. Il revendique 474 ch, soit 34 de plus que "l’ancien" Cayenne S V6. Et c’est tout. Porsche a en effet décidé de ne pas commercialiser en Europe de version plus puissante.

Si le Cayenne reste essence ou hybride pour le moment, une variante électrique est prévue d'ici quelques années. ©Porsche

Nos impressions de conduite ? Difficile à dire, Porsche nous ayant emmené sur des nationales autrichiennes où il fallait jongler entre les camions et les radars. Oui, le Cayenne est effectivement confortable. Oui le V8 est délicieusement chatouilleux, le V6 de base est déjà très enthousiasmant, et la batterie de la version hybride a tenu 67 km. Les améliorations châssis tiennent-elles leurs promesses ? On n’en sait rien. Mais comme on parle de Porsche, il n’y a absolument aucune raison d’en douter. Notre note finale est donc une note de confiance. Pour conclure, sachez que le futur Cayenne électrique, attendu pour "la moitié de la décennie", ne signifiera pas la fin du Cayenne thermique. Sa carrière jouera les prolongations, et voilà pourquoi ceci n’est que la première mise à jour.

Ses bons côtés

Son look rafraichi

Son autonomie électrique en hausse (e-Hybrid)

Son tempérament qui en fait toujours la référence des SUV sportifs

Porsche Cayenne Coupé

Longueur : 4,930 m

Largeur : 1,983 m

Hauteur : 1,678 m

Volume du coffre : 592 – 1 502 l

Poids : 2 085 kg

Consommation moyenne (WLTP) : 10,9 l/100km

Puissance : 353 ch

Couple : 500 Nm

Vitesse max : 248 km/h

Accélération (de 0 à 100 km/h) : 6,0 s

Emissions CO2 (WLTP) : 247 g/km

Prix de base : 97 907 €