Insolite : un automobiliste parcourt 1300 kilomètres entre Turin et Bruxelles en… Microlino !

Particulièrement petite, la Microlino offre assez étonnamment une grande place dans son habitacle. ©Bernard Demoulin

Pour ceux qui ne connaissent pas ce véhicule, certains la comparent outrancièrement à un œuf sur roue. Lancée en Belgique, cette voiture électrique, largement inspirée de feue la BMW Isetta, est en vente depuis janvier en Belgique. Et connaît un certain succès. On y pénètre par l’avant et si elle paraît très exiguë, elle offre un espace intérieur relativement confortable pour de petits trajets. Sans doute pas pour de longs trajets.

La BMW Isetta a été produite entre 1955 et 1962. ©BMW

Pourtant, Damien Deroanne a donc parcouru les 1300 kilomètres qui séparent la capitale du Piémont de la capitale européenne. Pas une mince affaire lorsque l’on sait que la voiture peut atteindre une vitesse max de 90 km/h et ne dispose que de 230 kilomètres d’autonomie selon les normes WLTP.

L’automobiliste est parvenu a relevé le défi… en trois jours. “C’est la preuve que n’importe quelle voiture électrique est capable de faire ce type de trajet”, se réjouit-il.

Voici le résumé de son périple