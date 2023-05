BMW, Mercedes, Audi, Tesla : qui a vendu le plus de voitures en 2022 ?

On y découvre ainsi que BMW a vendu le plus de voitures de luxe l’an dernier avec 2.059.901 unités écoulées. Le constructeur allemand était également le n°1 de notre marché en 2022. Il devance au niveau mondial Mercedes fort de 1.977.611 ventes. Troisième, Audi est déjà relégué à plusieurs longueurs, avec 1.474.074 ventes. Mais le trio allemand est désormais talonné par Tesla. Fort du succès de son Model Y, le constructeur américain talonne désormais la marque aux anneaux, avec 1.298.917 voitures vendues. Viennent ensuite Lexus et Volvo qui se tiennent dans un mouchoir de poche, autour des 625.000 ventes.

Genesis cartonne, Bugatti étonne

Le reste du classement recèle également quelques surprises : d’abord Genesis, la marque de prestige du groupe Hyundai-Kia créée en 2015, a enregistré plus de 200.000 ventes, reléguant loin des acteurs historiques du luxe comme Jaguar (64.399 ventes) et Alfa Romeo (52.960). Ce n’est d’ailleurs manifestement pas la crise pour tout le monde, en témoignent - chacun à leur manière - les chiffres de Porsche, plus de 300.000(!) unités, ou ceux de Bugatti qui a vendu… 60 voitures. A plus de 3,5 millions d’euros l’unité, cela fait relativiser.