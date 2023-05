Nouveau visage, le plein de techno et électrification étendue pour l’Opel Corsa

A bord, c’est surtout la technologie qui évolue, surtout en optant pour le tableau de bord numérique. Celui-ci et le système multimédia utilisent désormais la plateforme Snapdragon Cockpit de Qualcomm pour de nouvelles capacités graphiques et une intelligence artificielle améliorée. Par ailleurs, l’usage d’Apple CarPlay ou d’Android Auto peut désormais se faire sans fil.

Les écrans profitent d'un nouvel affichage plus performant et d'une apparence revue et corrigée. ©Opel

Hybride ou électrique ?

La Corsa est proposée avec une nouvelle motorisation à hybridation légère. Un petit générateur électrique se charge donc d’assister le moteur 1.0l essence dans les phases de roulage à bas régime et les accélérations. Il est disponible en 100 ou 136 chevaux.

Côté électrique, la Corsa ajoute une offre plus musclée également. Calquée sur la technique des dernières Jeep Avenger, Peugeot e-308 ou encore Astra Electric, elle adopte un moteur de 156 ch et une batterie plus généreuse (54 kWh) pour assurer jusqu’à 402 km d’autonomie. La version plus modeste, de 136 ch, voit également son autonomie progresser, à 357 km…