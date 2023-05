Voici la toute nouvelle BMW Série 5, et sa version électrique i5

Quelques semaines seulement après la Mercedes Classe E, c’est donc l’autre best-seller de la catégorie des berlines routières qui fait peau neuve. Plus originale que sa concurrente, moins dans la continuité de sa lignée, la bavaroise adopte à son tour les grands naseaux à l’avant, avec une grille cerclée de chrome pour les modèles à moteur conventionnel ; représentée par un insert noir lisse à liseré sur l’électrique. En option, elle peut être éclairée dans les deux cas. Heureusement toutefois, cette calandre n’atteint pas la démesure des SUV iX et berline i7, ce qui reste nettement plus digeste visuellement. De ces deux-là, elle inspire toutefois ses traits, avec des surfaces lisses, des galbes moins marqués et un traitement visuel qui l’étire vers l’arrière. Là, les feux "en L couché" s’affinent et se font plus stylisés que jamais, presque horizontaux.