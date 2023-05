Astrid Linder, créatrice du premier crash-test "dummy" féminin, récompensée du titre de Woman of Worth

Comme chaque année, le jury du World Woman Car of The Year (WWCOTY) a remis son titre de Woman of Worth, récompensant les femmes ayant apporté une contribution majeure à l’automobile. Cette année, le prix est revenu à la Suédoise Astrid Linder qui a été la première à concevoir un mannequin de crash-test représentant la morphologie féminine.