Une série spéciale signée Lotte Kopecky chez Skoda

Des accessoires pour amateurs de vélo

Basée sur la finition Clever, la Superb Combi Lotte Kopecky Edition se distingue surtout par son équipement avantageux et orienté vers le vélo grâce au pack d’accessoires Cycling fourni. Elle offre ainsi le porte-vélo pour 3 vélos à fixer sur l’attache remorque, une glacière à placer sur la banquette arrière et un tapis de protection spécifique pour le coffre. A cela s’ajoutent encore la peinture métallisée, les rails de toit en alu, le hayon électrique ou encore le régulateur de vitesse adaptatif. Les 100 exemplaires sont numérotés et dédicacés par Lotte Kopecky, avec un badge dans l’habitacle et des logos sur les ailes avant et le hayon arrière. Au total, l’avantage pour le client pourra atteindre les 15.900€, et Skoda promet une livraison rapide.

La voiture sera officiellement présentée en présence de Lotte Kopecky lors du Škoda 24h Cycling Challenge sur le circuit de Zolder, le 11 juin prochain.