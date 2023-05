BYD bientôt premier constructeur chinois à produire ses voitures en Europe ?

Profiter de la prime électrique européenne ?

Avec cette décision, BYD veut aussi prendre de l’avance sur un éventuel durcissement des règles d’admission aux primes à l’achat de voitures électriques en Europe. La France et l’Allemagne soutiennent une proposition visant à limiter leur octroi uniquement aux voitures produites en Europe. Or pour l’instant, les BYD Atto 3, Tang, Han, mais aussi les Dolphin et Seal prévues plus tard cette année sont toutes produites en Chine.