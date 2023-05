”Febiac a toujours eu comme objectif de proposer aux visiteurs une expérience qualitative et représentative. Les conditions n’étant pas réunies, le conseil a conclu à l’inopportunité de poursuivre les démarches pour 2024”, indique la Febiac dans un communiqué.

La fin définitive du salon?

Contactée par nos soins, la Febiac confirme l’information par la voie de son porte-parole Christophe Dubon. “Pour organiser un salon, il fallait que trois conditions soient réunies. D’abord l’intérêt du public, et on a vu lors du précédent salon qu’il y en avait. Ensuite des conditions sanitaires favorables. Ensuite un intérêt des exposants. Et c’est visiblement sur ce point que cela a péché. Nous avons eu un conseil d’administration qui réunissait tous les membres de la Febiac, ce matin. Et il s’est avéré qu’il n’y aurait pas assez de représentativité des marques pour organiser un salon en 2024.”

Le couperet est donc tombé : pas de salon en janvier prochain. “C’est une déception car le Salon 2023 avait été unanimement salué par les médias tant belges qu’étrangers. L’affluence du public avait été bonne sans être exceptionnelle.

La décision de ce matin est définitive : il n’y aura pas de salon en 2024. “Une fin définitive ? “Rien n’est acté”, répond la Febiac. “Il n’y aura pas de salon physique mais les marques sont libres, en janvier, d’utiliser quand même ce momentum pour offrir des conditions salon à leurs clients.”

Selon nos informations, la décision de D’ieteren, importateurs de marques comme Volkswagen, Audi, Seat, Skoda mais aussi Porsche et Bugatti, de ne pas venir au salon de l’auto aurait porté un coup dur à l’organisation, des groupes comme Stellantis et Renault ne voulant pas se présenter si un nombre suffisant de marques n’étaient pas représentées.

L’année passée, Mercedes-Benz et Volvo avaient fait l’impasse sur la centième édition du salon.