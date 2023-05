La Toyota Yaris hybride gagne une version plus puissante

Les modifications esthétique de ce nouveau millésime sont mineures. ©Toyota

Supplément d’équipement

La Yaris millésime 2023 en profite également pour revoir son équipement à la hausse avec notamment une instrumentation numérique, des écrans de plus grandes dimensions et une clé digitale sur smartphone pour ceux qui le souhaitent. Le système d’aide au freinage d’urgence peut désormais reconnaitre un plus grand nombre d’objets et d’usagers, l’aide au maintien de voie actif a été amélioré pour un rendu plus naturel et pour encore plus de fonctionnalités, et les mises à jour du système multimédia peuvent désormais se faire à distance. La Yaris reçoit également le Deceleration Assist, qui adapte la décélération au lever de pied au trafic et au tracé de la route.

La nouvelle Toyota Yaris sera disponible à la commande dès ce mois de juin.