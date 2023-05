Le circuit de Spa-Francorchamps arrive sur Google Street View !

Le circuit de Spa-Francorchamps pourra bientôt être visité depuis Google Street View. ©BELGA PHOTO BRUNO FAHY

Amaury Bertholomé, Directeur Général du Circuit de Spa-Francorchamps, commente : "Nous sommes ravis d'accueillir la voiture Street View dans notre enceinte. Les fans de sports automobiles aux quatre coins du globe pourront profiter d’un aperçu de notre magnifique circuit, peu importe où ils se trouvent. Spa-Francorchamps est un rendez-vous immanquable dans le calendrier national et international des championnats auto et moto. Nous nous réjouissons d'être enfin visibles sur Google Street View d'ici quelques mois".

Les chiffres fous de Google Steet View

Le projet Google Street View est de photographier à 360° chaque rue de la planète. Lancé en 2015, il couvre aujourd’hui plus d’une centaine de pays dans le monde et comptabilise plus de 220 milliards d’images pour ses cartes ! Ses photographies ont notamment été réalisées depuis des voitures, des chariots, des sacs à dos et même des motoneiges. Au total, ce sont plus de 16 millions de kilomètres qui ont déjà été parcourus, soit l'équivalent de 400 fois le tour de la Terre !