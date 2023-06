635 chevaux : voici le Range Rover le plus puissant jamais produit !

S’il conserve les surfaces lisses des autres modèles de la gamme, le Range Rover Sport SV muscle copieusement son jeu. Impossible de manquer les boucliers proéminents, aux entrées d’air élargies à l’avant ; supportant les quatre embouts d’échappement à l’arrière. Le look est là pour mieux mettre en valeur ce qu’on trouve sous le capot : un gros V8 Twin Turbo délivrant 635 chevaux ! Ce n’est plus le V8 5.0l Supercharged, mais bien le nouveau 4.4l en provenance de chez BMW. Et les performances sont plus impressionnantes que jamais : 3,8 secondes suffisent à passer de 0 à 100 km/h tandis que le limiteur de vitesse n’entre en fonction qu’à 290 km/h !