La Citroën C5 Aircross reçoit à son tour un nouveau moteur hybride

D’après le constructeur, il serait possible de rouler 50% du temps à l’électricité en ville. Le gain global en termes de consommation et de rejets de CO2 se chiffrerait à 15% par rapport à une motorisation essence non électrifiée équivalente, et même à 12% par rapport à un moteur diesel de même puissance. Les rejets de CO2 restent toutefois évalués à 129 gr CO2/km.

L'instrumentation numérique de série s'enrichit d'informations concernant le système hybride. ©Adrien Cortesi @ ContinentalProductions

Quelques changements à bord

Cette version hybride reçoit de série l’instrumentation numérique comprenant des indications spécifiques à l’usage hybride : Tachymètre en bleu pour indiquer le roulage en 100% électrique, flux de fonctionnement du moteur hybride, niveau de charge de la batterie, mode de conduite via un indicateur de puissance (Charge, Eco, Power) et pourcentage de distance parcourue en électrique en instantané et en moyenne.

L’arrivée en showroom est prévue après l’été.