Le Kia EV9 livre ses caractéristiques européennes

Long de 5,01 m, le Kia EV9 est un "beau bébé" dont l’allure massive est renforcée par les arêtes vives et les angles marqués. Pas de quoi favoriser l’aérodynamisme, et donc pénaliser l’autonomie ? Détrompez-vous, les ingénieurs ont particulièrement soigné la chose, notamment via un fond plat sous le châssis et des jantes spécialement étudiées pour favoriser l’écoulement des flux d’air. Le grand SUV propose ainsi une autonomie WLTP de 541 km grâce à son imposante batterie de 99,8 kWh. Une batterie qui pourra se recharger de manière ultrarapide pour récupérer jusqu’à 239 km d’autonomie en 15 minutes de branchement seulement, sur une borne en courant continu adaptée évidemment. Par ailleurs, l’EV9 sera capable d’alimenter de petits appareils électriques, mais également pour la première fois, une installation domestique complète, via un adaptateur qui se branche sur sa prise de recharge.