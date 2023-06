Renault choisit la Belgique pour faire essayer sa nouvelle Clio à la presse internationale.

Bruxelles a beau être la capitale de l’Europe et être bien connectée aux grandes villes européennes, il reste pourtant assez rare que des constructeurs automobiles viennent faire essayer leurs voitures dans notre pays. Les raisons sont multiples. Outre la météo incertaine, Bruxelles se traine une réputation – justifiée ou non – de ville où la circulation est difficile. Et la Belgique est tristement célèbre à l’international pour le piètre état de son réseau routier. Ce n’est pas pour rien que la portion de route dégradée et bosselée dans les centres de développement automobiles de par le monde s’appelle… Belgium Road !