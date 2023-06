La Fiat Topolino fait son retour !

La nouvelle Topolino est issue de la mutualisation de modèles au sein du groupe Stellantis. Elle n’est ainsi autre qu’une Citroën Ami Buggy copieusement redessinée. Sa face avant s’inspire de la 500, avec ses optiques rondes cerclées de chrome délicieusement rétro. Un clin d’œil au passé que l’on retrouve également à l’arrière, avec des feux minimalistes au jonc chromé également. Différence de cette Topolino avec la Citroën qui lui donne vie : se faces avant et arrière sont distinctes. Le style y gagne, les économies d’échelle – permettant d’intervertir les composants avant et arrière – ayant visiblement pris moins de place dans le cahier des charges. Côté technique, Fiat parle bien d’un "quadricycle", une "voiture sans permis" si vous préférez. La partie technique devrait donc être identique à celle de l’Ami, et faire de cette Topolino l’alliée des centres villes ensoleillés et des bords de mer.