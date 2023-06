Lexus dévoile le LBX, un petit SUV destiné au marché européen

Le LBX aura fort à faire pour batailler face aux SUV premium compacts déjà bien implantés, Mini Countryman, Audi Q2 ou encore DS 3. Pour ce faire, le Japonais pourra compter sur son look rafraichissant, qui inaugure une nouvelle ère stylistique pour Lexus. Mais aussi sur un habitacle résolument moderne et numérisé (instrumentation digitale de série et afficheur dans le pare-brise en option). Et comme toujours, la réalisation est de très haute facture, avec un agencement et des matériaux irréprochables. Pour les couleurs et matières, Lexus proposera quatre atmosphères (Emotion, Elegant, Cool et Relax) où chacun trouvera son compte, tant les amateurs de peintures bicolores que de jantes noires, en passant par un intérieur en tissu, en cuir, en Alcantara, ou même en cuir vegan. Un programme de personnalisation complet permettra également à chacun de construire son intérieur sur mesure. L’habitabilité est suffisante pour quatre adultes, et le coffre affiche une contenance de 332 litres.