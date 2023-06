Volkswagen corrige le tir avec cette version allongée de son monospace électrique. Celle-ci s’étire de 25 cm par rapport à la carrosserie classique pour s’approcher des 5 mètres de longueur (4,96 m). Le lancement de cette version longue marque aussi le lancement de l’ID.Buzz en Amérique du Nord, où il reçoit un logo lumineux à l’avant. Un élément que l’on espère voir arriver chez nous aussi, dès que cela sera autorisé.

La version longue permet enfin de disposer de 7 places. ©Volkswagen

7 places, enfin !

La révolution de ce grand ID.Buzz se trouve à bord, où il est possible de disposer de sièges individuels en rang 2 à la place de la classique banquette 60-40. Et deux places supplémentaires viennent s’ajouter, permettant des configurations 5, 6 ou 7 places. Et même dans ce cas, il reste toujours 306 litres pour les bagages. Les occupants profitent en outre d’un habitacle baigné de lumière par le grand toit panoramique qui peut s’opacifier à loisir grâce à un curseur tactile.

L'ID.BUZZ long est également disponible avec deux sièges individuels en rang 2. ©Volkswagen

Evolutions techniques

L’allongement de l’empattement permet d’embarquer une batterie plus généreuse sous son plancher, de 86 kWh contre 77 kWh sur la version standard. Cela permettra sans doute de conserver une autonomie suffisante malgré la prise de poids et de carrure, mais Volkswagen n’en a pas encore annoncé les chiffres. Parallèlement, la puissance de charge maximale admissible est portée à 200 kW. De quoi réduire de 5 minutes le temps de charge nécessaire pour passer de 10 à 80% (25 minutes).

Le moteur gagne également en puissance, et passe de 204 à 286 chevaux. De quoi passer de 0 à 100 km/h en 7,9 secondes. La vitesse de pointe est quant à elle relevée à 160 km/h au lieu de 145 sur la version normale.

Les prix en Belgique ne sont pas encore connus puisque la commercialisation en Belgique ne débutera qu’en janvier 2024.