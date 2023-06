121.000€ d’amende pour un excès de vitesse de… 32 km/h !

Ce qui est moins commun, c’est le montant de l’amende infligé au conducteur : 121.000€ ! Pourquoi ? Parce qu’en Finlande, le montant des contraventions n’est pas forfaitaire, mais calculé en fonction du revenu de celui qui commet l’infraction. Or il se trouve que Mr Wiklof est l’un des hommes les plus riches du pays, détenteur notamment d’un holding évalué à plus de 350 millions d’euros. Dans le cas présent, l’amende a été fixée à l’équivalent de 14 jour de revenus.

Précédents

L’homme a eu beau chercher à se défendre en argumentant que le flash était situé juste après un changement de limite de vitesse, ses précédents n’ont pas plaidé en sa faveur. Il aurait déjà écopé d’une amende de 95.000€ en 2013 et 63.000€ en 2018 pour les mêmes raisons. Si le montant atteint cette fois un nouveau record, Mr Wiklof n’en a pas perdu son pragmatisme : « J'ai entendu dire que le gouvernement souhaitait économiser 1,5 milliard d'euros sur les soins de santé en Finlande. J'espère donc que mon argent pourra combler une lacune dans ce domaine" a-t-il déclaré aux médias locaux.