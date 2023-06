Alpine A110 : une édition limitée pour célébrer le centenaire des 24 Heures du Mans

L’Alpine A110 R Le Mans se base – comme son nom l’indique – sur l’Alpine A110 R. Elle reprend donc le moteur 1.8l de 300 chevaux et reçoit une présentation spéciale comprenant notamment des jantes spécifiques pour optimiser les performances, notamment l’endurance au freinage. La peinture blanche est contrastée d’un capot noir et d’un liseré bleu qui court du capot à l’extrémité de l’aileron arrière. Le logo des 24 Heures est également présent sur les ailettes avant et les appuie-têtes.