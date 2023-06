"Je me sens dupé" : Mr Bean dézingue la voiture électrique

Ce qu’il reproche à la voiture électrique ? D’être beaucoup plus polluante que la voiture thermique dans son cycle de production. "Avant la conférence sur le climat de la Cop26 de Glasgow en 2021, Volvo a publié des chiffres indiquant que les émissions de gaz à effet de serre lors de la production d'une voiture électrique sont près de 70 % plus élevés que lors de la fabrication d'une voiture à essence". Jusque-là, rien de nouveau sous le soleil, même si ce chiffre tourne aujourd’hui plutôt autour des 50%.

Et de poursuivre : "Comment cela se fait-il ? Le problème réside dans les batteries lithium-ion qui équipent actuellement la quasi-totalité des véhicules électriques : elles sont absurdement lourdes, leur fabrication nécessite d'énormes quantités d'énergie et leur durée de vie est estimée à une dizaine d'années seulement. Le choix du matériel pour mener le combat de l'automobile contre la crise climatique semble pervers".

"De plus en plus, j'ai l'impression que notre lune de miel avec les voitures électriques touche à sa fin, et ce n'est pas une mauvaise chose : nous nous rendons compte qu'un éventail plus large d'options doit être exploré si nous voulons nous attaquer correctement aux problèmes environnementaux très graves que notre utilisation de l'automobile a créés".

Sa solution ? L’hydrogène et les carburants synthétiques

Pour Mr Bean, la solution proviendrait de l’hydrogène "qui peut être utilisé de deux manières : en pile à combustible ou comme carburant dans un nouveau type de moteur à pistons ». A condition toutefois de « mettre un point un mode de fabrication véritablement vert". C’est justement le nœud du problème de l’hydrogène utilisé actuellement. Mais "Si l'hydrogène gagne la course à la motorisation des camions - et que, par conséquent, toutes les stations-service le stockent - il pourrait devenir un choix populaire et accessible pour les voitures" poursuit l’Anglais.

La seconde solution avancée : les carburants synthétiques. "Il s'agit d'un produit basé sur deux notions simples : premièrement, le problème environnemental d'un moteur à essence est l'essence et non le moteur et, deuxièmement, il n'y a rien dans un baril de pétrole qui ne puisse être reproduit par d'autres moyens". Mais là encore, il faut d’abord développer toute une filière pour en fabriquer à grande échelle de manière respectueuse de l’environnement.

Changer les comportements

Enfin, Rowan Atkinson pointe le comportement des consommateurs : "Le plus gros problème que nous devons résoudre dans la relation de la société avec la voiture est la culture de vente "fast fashion" qui a été le modèle commercial de l'industrie automobile pendant des décennies. Actuellement, nous ne gardons en moyenne nos nouvelles voitures que trois ans avant de les revendre, principalement en raison de l'omniprésence du modèle de leasing de trois ans". Et de plaider pour garder nos voitures en circulation le plus longtemps possible. "Nous devons également reconnaître que les voitures actuelles (il y en a près de 1,5 milliard dans le monde) constituent un atout considérable. En termes de fabrication, ces voitures ont payé leur tribut à l'environnement et, bien qu'il soit judicieux de réduire notre dépendance à leur égard, il semblerait juste d'examiner attentivement les moyens de les conserver tout en réduisant leur effet polluant".

Voilà sans doute un raisonnement fondé sur le bon sens que ne sont pas prêts à entendre nos édiles, qui ne songent qu’à bannir les véhicules jugés "trop polluants" de nos routes au profit de voitures électriques.