Arrêt temporaire de la production de la Renault Zoé : le spectre d’une nouvelle pénurie de composants électroniques renaît

Motif de cette mise à l’arrêt : des difficultés d’approvisionnement en composants électroniques et en semi-conducteurs. Résultat : l’entreprise sera mise à l’arrêt pendant trois semaines au mois de juin. Avec des conséquences inévitables sur les délais de livraison de la petite citadine. Une décision qui pourrait avoir été prise pour favoriser l’approvisionnement en composants électroniques des autres modèles de la marque, Renault ayant annoncé son intention d’arrêter la production de ce modèle en 2024.

Doit-on s’inquiéter d’un rebond d’une pénurie de matériaux que l’on croyait derrière nous ? Pour rappel, alors que l’industrie automobile avait de la peine à rebondir face à la crise du covid qui avait mis à l’arrêt des centaines d’usines à travers le monde, le secteur devait faire face à un sérieux problème, à la mi-2021 : les rares équipementiers ne parvenaient plus à produire en quantité suffisante les semi-conducteurs, pas plus grands que 10 nanomètres, présents dans les composants électroniques des véhicules. Ces éléments étant omniprésents dans les véhicules modernes, on les retrouve dans les compteurs de vitesse, les airbags, l’aide au stationnement, les caméras de recul, les boîtes automatiques et même dans les batteries des véhicules électriques. Dans les véhicules les plus modernes, plus d’une trentaine d’éléments nécessitent des semi-conducteurs pour fonctionner.

La pénurie avait eu plusieurs conséquences. Dans un premier temps, certains constructeurs avaient revu leurs ambitions technologiques. Certains ne permettant plus de choisir des options secondaires tandis que d’autres avaient pris le pli de revenir en arrière en ne proposant plus, par exemple, que des compteurs à vitesse avec aiguilles plutôt qu’électroniques. Dans un deuxième temps, c’est toute la chaîne d’approvisionnement des voitures qui était impactée. Avec des délais de livraison rallongés parfois de plusieurs mois. Certains automobilistes ont parfois dû attendre 15 mois pour avoir leur nouveau véhicule.

Doit-on craindre à nouveau de tels délais de livraison ? “On n’en a pas encore fini avec la pénurie, commente Filip Rylant, porte-parole de la fédération du secteur de la mobilité. Toutefois, la situation est meilleure qu’il y a deux ans car l’industrie a trouvé des solutions (NDLR : plusieurs usines de construction de semi-conducteurs ont ouvert leurs portes depuis) pour mieux approvisionner le marché en composants électroniques.”

Les chiffres de vente des véhicules neufs confirment d’ailleurs cette donnée, avec des immatriculations en hausse sur les derniers mois. “Si la situation s’est améliorée, la pénurie n’est pas encore terminée. Même pour les motos, les livraisons ne sont pas constantes. Et il faudra certainement encore quelques mois avant que l’on puisse dire que le problème est définitivement résolu.”

Selon Traxio, face aux délais de livraisons de certains modèles de voitures, les marques restreindraient volontairement leur gamme. En arrêtant temporairement la production de certains modèles, comme la Renault Zoe, pour privilégier l’approvisionnement en composants électroniques des autres modèles des différents groupes. Généralement les plus modernes. “Certains constructeurs arrêtent aussi de proposer certaines options et donnent la priorité à leurs modèles hybrides ou 100 % électriques au détriment des modèles thermiques.”

Quand verra-t-on la fin du problème ? “Je n’ai pas de boule de cristal. Mais tous les modèles ne sont pas impactés par un allongement du délai de livraison. Certains le sont, oui, mais pas d’autres. Nous ne sommes pas encore sortis de la crise mais il est certain que la situation s’améliore.”