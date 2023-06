Essai auto MG HS : Persiste et signe

MG HS essence ©MG

Complet et pas cher

Entrons dans le vif du sujet : le MG HS est proposé au prix de base de 26.285€, avec un équipement déjà très complet. Avec la totale, une boîte auto et une peinture plus sympa, on arrive au grand maximum de 32.935€. Tout cela, on le rappelle, pour un SUV de 4,57m de long (catégorie Peugeot 3008, VW Tiguan, etc.), auréolé de 5 étoiles Euro NCAP, offrant de spacieuses places arrière, un coffre de 463 litres, une présentation plutôt qualitative, et enfin les « bidules » du moment, comme un tableau de bord numérique, la connectivité Apple CarPlay et Android Auto, l’aide active au maintien de voie, etc. Difficile de faire plus généreux. Reste des lacunes déjà constatées : le graphisme simpliste du système multimédia, et le fait que l’écran soit un passage obligé pour les fonctions de climatisation. Mais mécaniquement et à la conduite, qu’est-ce que ça donne ?

Le tableau de bord dispose de tout ce qu'il faut en termes de connectivité. ©MG

Mécaniquement, c’est simplement la version plug-in, sans la partie électrique. On a donc un moteur essence 1.5 turbo de 162 ch, associé à une boîte manuelle 6 ou auto double-embrayage 7 rapports. Sans épater par sa vigueur, ce moteur se montre réellement agréable, souple, et très discret. On doit en revanche constater qu’il n’est pas le plus moderne de sa catégorie, en témoigne une conso un peu élevée pour un véhicule pourtant pas bien lourd : 7,4 l/100 km officiellement, plutôt vers les 8 l/100 km dans la réalité.

Le MG HS existe aussi en essence désormais. ©MG

Verdict : 15/20

Quant aux impressions de conduite, on a tendance à le trouver meilleur que dans la version plug-in. On a le même confort très soigné, la même aisance en conduite plus rythmée (mais on sent que ce n’est pas sa priorité), la même direction agréable, la différence est que le train avant, facilement dépassé par les 258 ch du plug-in, gère ici parfaitement la puissance. Non, c’est sûr, le MG HS n’est pas l’incarnation de la super-excellence automobile. Mais un rapport qualité-prix pareil, on ne pensait pas pouvoir un jour en trouver ailleurs que chez Dacia. Voici un généreux véhicule à la portée de très nombreuses familles, et qui donne vraiment l’impression d’en avoir pour son argent.

L'habitacle est plutôt soigné; ©MG

Ses bons côtés

Sa qualité et son équipement à prix canon

Son confort d’utilisation

Son moteur essence agréable…

MG HS

Longueur : 4,574 m

Largeur : 1,876 m

Hauteur : 1,664 m

Volume du coffre : 463 – 1 454 l

Poids : 1 530 kg

Consommation moyenne (WLTP) : 7,4 l/100km

Puissance : 162 ch

Couple : 250 Nm

Vitesse max : 190 km/h

Accélération (de 0 à 100 km/h) : 9,9 s

Emissions CO2 (WLTP) : 168 g/km

Prix de base : 26 285 €