Envie de changer de voiture tout en respectant un maximum l’environnement : voici les plus vertes… et celles à éviter

Par une première historique enfin : pour la toute première fois, la Febiac a recensé davantage de véhicules neufs électrifiés (hybrides ou 100 % électriques) que de diesel. Un tournant qui marque une tendance depuis quelques mois : le désamour des Belges envers le diesel, généré notamment par les mesures anti-diesel prises dans les régions.

Pour rappel, les diesel euro 4 et moins sont déjà interdits à Bruxelles tandis que les euro 5 le seront en 2025. Et plus aucune voiture diesel ne pourra circuler à Bruxelles à partir du 1er janvier 2030. En Wallonie, les premières interdictions des voitures diesel débuteront en 2025.

Dans le même temps, le fédéral a décidé de ne plus permettre la déduction fiscale à 100 % que des voitures n’éméttant plus de gaz à effets de serre, à partir de 2026. Une porte ouverte, donc, aux véhicules électriques.

Aujourd’hui, de nombreux automobilistes souhaitant changer de voitures sont donc dans l’hésitation. Opter quand même pour un diesel ? Opter pour un essence ? Transiter par l’hybride ? Ou directement passer à l’électrique ? Parmi les critères qui leur permettront de se décider, figure notamment l’impact environnemental des différents modèles sur le marché.

Pour les y aider, l’organisme indépendant Green NCAP a livré les résultats de l’analyse du cycle de vie de 101 véhicules thermiques, hybrides et électriques disponibles Europe, afin de déterminer, entre autres, leurs émissions de gaz à effet de serre. Au total, trois critères ont été inspectés : les émissions de particules dans l’air, l’efficacité énergétique et les gaz à effet de serre.

La Renault Zoe figure parmi les voitures les plus vertes testées par Green Ncap ©Renault

Avec un verdict somme toute relativement logique : les véhicules 100 % électriques sont les plus verts. Les 16 voitures électriques testées par Green Ncap occupent les 16 premières places du classement. Avec un score parfait de 300 sur 300 pour trois voitures : la Fiat 500, la Renault Zoé et la Hyundai Kona.

La première voiture non électrique dans le classement est la Hyundai Néo, roulant à l’hydrogène (273 points) puis la Toyota Prius hybride (213 points) et la Toyota Yaris hybride (196). Mais qui dit voiture hybride ne veut pas forcément dire voiture propre, si l’on en croit le classement de Green Ncap. La Mistubishi Outlander 2.4 hybride n’obtient en effet que 109 points sur 300 et se classe à la 86e place, la plus lointaine occupée par une hybride. La Hyundai Tucson hybride ne fait guère mieux avec 118 points et sa 81e place.

Mais ce sont, logiquement, les thermiques qui trônent en bas de classement. Si la première atteint une belle 21e place (la Skoda Octavia Combi 2.0 TDI, avec un score de 190/300), d’autres obtiennent des chiffres catastrophiques : a commecer par la Genesis GV70 qui n’obtient que 41 points sur 300. Le VW Transporter California n’obtient que 62 points et le Kia Sportage 1.6 seulement 67.

Voici le classement établi par Green Ncap