Payer plus cher son stationnement en fonction du poids de son véhicule : l’idée, très clivante, va se concrétiser dans cette grande ville

L’idée, conspuée par les principaux concernés, avait été applaudie par les autres. En France, les Verts souhaitaient faire payer davantage les propriétaires de SUV, jugés trop polluants, trop lourds et trop imposants.

Interrogé au début du printemps par Radio France, le maire de Grenoble, Éric Piolle (Europe Écologie Les Verts) indiquait que la présence de SUV dans les villes mettait “la population en danger” en raison de leur taille et de leur poids. “Comme ils sont plus gros, ils prennent plus de place dans les rues, avait-il indiqué à nos confrères. Les SUV sont davantage dans l’espace public, parce que les gens n’arrivent pas à les rentrer dans leurs garages qui n’ont pas été conçus à leur taille. Par conséquent, les contresens piétons et vélos fonctionnent moins bien.”

David Belliard, chargé des transports et de la voirie à la Mairie de Paris, juge “aberrante” la présence de tels engins dans les rues de la capitale française. “Lourds et hyper encombrants, les SUV vont à l’encontre de l’adaptation de la ville au dérèglement climatique, avait-il twitté.

L’idée a depuis fait son chemin. Et la ville de Lyon sera la première à différencier le paiement des voitures selon leur poids. Concrètement, tous les résidents lyonnais propriétaires d’un véhicule électrique devront s’acquitter d’un montant de 15 € par mois pour leur carte de stationnement. À condition que cette voiture fasse moins de 2,2 tonnes. Au-delà, ils devront s’acquitter d’un montant mensuel de 45 €. Soit une différence annuelle de 360 euros.

Pour ceux en possession d’une voiture thermique, le prix sera de 30 euros par mois pour les véhicules situés entre 1 tonne et 1,75 tonne. Un montant rehaussé à 1,9 tonne pour les hybrides rechargeables. Avec là aussi un montant mensuel de 45 € en cas de dépassement. Concrètement, un Peugeot 3008 ou le Renault Austral ne seraient pas concerné. Mais bien le Range Rover Sport, le Mercedes EQA, l’Audi Q4 ou le BMW X3, pour n’en citer que quelques-uns.

Les familles de plus de trois enfants, qui nécessitent donc un véhicule plus grand et donc plus lourd, pourront toutefois bénéficier d’un tarif avantageux.

Pour Touring, qui s’était déjà offusquée de cette idée au moment de son évocation, cette mesure semble “particulièrement inefficace et arbitraire. Une vraie politique de pilotage incitative devrait partir d’une politique globale de fiscalité automobile/mobilité qui oriente les consommateurs vers des véhicules écologiques/intelligents.”

Et l’organisme de s’interroger : “Est-ce que les autorités seront conformes en terme du RGPD ? Et comment définir au niveau national les SUV appartenant aux familles nombreuses ? Et les Néerlandais, Allemands… fonctionnaires européens lesquels de ses SUV appartiennent à des familles nombreuses ? Discrimination ? De plus, le nombre d’enfants que vous avez est certainement un critère imparfait et insuffisant pour déterminer si vous avez besoin d’un véhicule plus grand. Dans le même sens, si vous avez un enfant mais que vous vivez et vous vous occupez de vos parents (famille de 5 donc) ?”

Enfin, Touring pose la question du covoiturage. “Le politique encourage le covoiturage mais un SUV sera certainement plus confortable pour cela qu’une petite citadine si elle doit transporter cinq personnes. Une politique d’acharnement et de répression n’est ni démocratique et encore moins une manière efficace et performante pour atteindre un objectif socio-économico-environnemental.”

On peut rassurer l’organisme : il ne serait point dans l’objectif de nos dirigeants d’imposer un stationnement différencié selon le poids des véhicules… tout simplement parce que ce poids sera taxé sous autre forme. “On sait que les SUV sont généralement plus lourds, plus grands et plus polluants et que leur impact est donc plus important qu’une petite voiture dite citadine, commente-t-on chez Ecolo. Pour limiter l’usage des véhicules les plus polluants en ville, Ecolo privilégie les mesures de limitation d’accès aux centres-villes que sont les zones de basse émission et les zones d’accès limité (piétonnier et autres rues à circulation automobile limitée).”

En Wallonie et à Bruxelles, on envisage de taxer le poids

En Wallonie, le ministre de la Mobilité planche depuis plusieurs mois sur sa réforme fiscale automobile. Une réforme qui ne portera que sur la taxe de mise en circulation (et donc pas l’annuelle). En pratique, dès juillet 2025, la taxe de mise en circulation – si la réforme est validée dans l’état, ce qui est loin d’être acté – diminuera ou augmentera, avec un plafond fixé à 9.000 euros, en fonction de l’impact du véhicule sur l’infrastructure, l’environnement ou encore des risques en cas d’accident. “Au terme des consultations, le dispositif initial, devenu fort complexe à force d’équilibrages parfois contradictoires, a été simplifié”, a expliqué le ministre Henry à la mi-mai. Mais la nouvelle mouture de la réforme conserve bien entendu l’objectif central qui est d’encourager l’achat de voitures moins lourdes et polluantes”.

En clair, le poids sera pris en compte pour taxer les automobilistes.

À Bruxelles, là aussi on n’envisage pas de faire payer plus les véhicules plus lourds. Mais on taxera davantage leur utilisation. Du moins si le projet de taxe kilométrique, initialement prévu cette année mais finalement repoussé à la prochaine législature, venait à se concrétiser. Contacté, le cabinet du ministre bruxellois du budget, Sven Gatz, indique que le projet prévoit, notamment, “une variation en fonction de la puissance du moteur, les grosses cylindrées étant en général plus lourdes que les citadines. En outre, inclure le critère du poids comme tel, pourrait désavantager les voitures électriques, à cause des batteries qui pèsent plusieurs centaines de kilos.”

En clair, à l’avenir, les voitures plus lourdes devraient être fiscalement désavantagées en Belgique.