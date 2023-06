Apparue pour la première fois en 1955, la Fiat 600 était à l’époque une petite citadine à 2 portes. Développée dans un temps record pour remplacer le plus vite possible la vieillissante Fiat Topolino, elle devait assurer l’intérim en attendant la 500 qui arrivera en 1957. 40 ans plus tard, Fiat ressortait du placard cette appellation historique… La "Seicento" (puis 600 à partir de 2005) était alors la descendante de cette lointaine 600. Monovolume, deux portes, elle maximisait l’espace intérieur et la place pour les bagages. Dérivée étroitement de la Cinquecento (qui remplaçait la 126), la Seicento/600 connut une longue carrière, qui prit fin en 2010. Cela faisait donc 13 ans que l’appellation "600" n’existait plus chez Fiat ! À nouveau et comme un clin d’œil à l’histoire, la firme de Turin s’apprête à réutiliser l’appellation 600.

La 600 prendra la succession de la 500X dans la gamme. ©DR

A la mode crossover

Comme la 600 originelle de 1955, le 600 de 2023 sera une "grande 500". Elle doit partager sa plateforme avec le petit crossover électrique Jeep Avenger, marque cousine de Fiat au sein de la galaxie Stellantis. Le bloc électrique de 156 chevaux de ce dernier devrait donc être de la partie, tout comme la batterie de 54 kWh. Celle dernière autorise une autonomie de 400 kilomètres environ. Mais la grande nouveauté par rapport à la 500, c’est que la 600 doit hériter de motorisations thermiques ! À l’image de l’Avenger (en Italie et en Espagne notamment), il pourrait se voir greffer le bloc 1.2 Puretech 100 chevaux, bien connu chez PSA et FCA. C’est le site polonais de Tichy qui devrait l’accueillir, puisque c’est aussi l’usine de production de l’Avenger.

La Fiat 600 sera électrique mais pas seulement. ©DR

Une grosse 500

Assez parlé technique, parlons design. Une première vidéo de ce tout nouveau 600 vient d’être dévoilée par Fiat ! Il s’agit d’un clip publicitaire de prélancement. Mais sa silhouette se fait voir sous toutes les coutures, ou presque. Il s’agit bel et bien d’une 500 "bodybuildée". On lui retrouve les formes galbées et les phares circulaires de sa petite sœur. Mais aussi les badges 600 sur la poupe et la proue, bien sûr. À bord, un même soin a été porté au dessin du tableau de bord et des commandes. Son style est épuré et fait la part belle aux lignes simples. Le combiné d’instrumentation est 100% numérique (sur la version en question en tout cas), et la dalle d’info-divertissement trône au centre de l’habitacle. Dans l’ensemble, son côté sportif et robuste est réussi, et le lien de paternité avec la 500 saute immédiatement aux yeux. La 600 (thermique et électrique) devrait être présentée cet été, pour une commercialisation l’année prochaine.