Les voitures encore plus chères après 2025 ?

Compliqué pour les constructeurs

Ces décisions ont fait couler beaucoup d’encre, aussi bien dans la sphère industrielle que politique. L’association européenne des constructeurs automobiles (ACEA) met en garde sur les effets qu’elles vont avoir sur le coût de revient. Concrètement, pour réduire encore davantage les émissions de leurs moteurs thermiques et leur permettre d’être en conformité, il leur faudrait allouer d’énormes investissements. Cela alors que cette même Commission (et sa volonté de bannir le moteur thermique de l’UE en 2035) les contraint déjà à de lourds investissements dans l’électrification.

Une étude du cabinet britannique Frontier Economics estime ainsi que les coûts de fabrication d’une voiture augmenteront en moyenne de 2.000 euros. Ces chiffres sont 4 à 10 fois supérieurs aux estimations de la Commission dans son analyse d'impact Euro 7 (entre 180 et 450 € d’augmentation des coûts de fabrication pour les voitures et les camionnettes). Pour l’ACEA, ces estimations ne comprennent que les coûts directs de fabrication, principalement pour les équipements et les investissements. Les hausses de prix pour les clients finaux devraient donc être supérieures aux chiffres cités dans l'étude !

Prolonger Euro 6 ?

L’ACEA préconise plutôt le maintien de la norme Euro 6 jusque 2035, et d’ici là privilégier un remplacement progressif des modèles les plus polluants, c’est-à-dire ceux immatriculés en norme Euro 5 ou antérieure. Corrélée à l’augmentation des ventes neuves de véhicules électrifiés (électriques et hybrides), une telle mesure permettrait à cette échéance d’abaisser de 80% les émissions de NOx du transport routier (par rapport à 2020).

Au côté des acteurs de l’industrie, plusieurs hommes politiques et dirigeants de pays européens font aussi entendre leur voix. C’est le cas de Matteo Salvini, ministre italien des infrastructures et de la mobilité durable, fermement décidé à bloquer – du moins dans sa forme actuelle – la norme Euro 7. D’après lui, les pays qui partagent la même vision que l’Italie (France, République-Tchèque, Roumanie, Portugal, Slovaquie, Bulgarie, Pologne et Hongrie) composent déjà une minorité suffisante pour bloquer la norme Euro 7 !