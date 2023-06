La Pologne va porter plainte auprès de la cour de justice européenne contre l’interdiction de vente de voitures thermiques en 2035.

Le package Fit for 55 a pour but de réduire de 55% les émissions de CO2 nettes européennes d’ici 2030, et de supprimer totalement les émissions liées aux voitures particulières et camionnettes d’ici 2035. C’est dans ce cadre qu’a été votée l’interdiction de vente de voiture thermiques au délà de 2035. Une décision validée dans la douleur après une fronde de l’Allemagne, qui a exigé et obtenu une dérogation pour les véhicules fonctionnant au carburant synthétique.