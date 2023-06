Trois Alfa mythiques au départ des 1000 Miglia

Sur les 405 voitures présentes sur la ligne de départ, Alfa Romeo concourt avec 47 modèles, dont trois appartenant à la marque : les Alfa Romeo 1900 Sport Spider et 2000 Sportiva, toutes deux de 1954, et l’Alfa Romeo 1900C Super Sprint de 1956. La 2000 Sportiva est notamment confiée aux mains de l’acteur Tom Wlaschiha, vu dans Game of Thrones et Stranger Things notamment, et grand fan d'Alfa Romeo. Les autres voitures sont confiées à des vedettes des réseaux sociaux et d’Internet, ou encore à Lorenzo Quaglia, l'égérie de la marque de mode italienne Velasca.