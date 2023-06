Toyota annonce la seconde génération de son SUV C-HR.

Si Toyota a lancé le Corolla sur le segment C-SUV inférieur, le constructeur n’en délaisse pas pour autant son SUV à l’allure plus sportive. le C-HR sera en effet prochainement renouvelé de fond en comble. La marque japonaise a diffusé une première photo du futur CH-R. On y voit la poupe. Première observation : cette nouvelle mouture semble confirmer le style sportif et la silhouette basse de l’actuelle. À l’arrière, un long bandeau lumineux reliera les trois phares. On peut y lire en filigrane le nom du modèle et de la marque Toyota en toutes lettres. Cette image confirme également qu’il restera très proche du concept C-HR prologue dévoilé à Bruxelles en janvier dernier.