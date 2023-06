Essai Volvo C40 Extended Range : Il change son fusil d’essieu

Le C40 est la version "coupé" du XC40. ©Volvo

Propulsion

Le plus important est que toutes les versions des deux modèles reçoivent un tout nouveau moteur électrique, développé par Volvo soi-même. Il développe 238 à 258 ch selon la version, et il est systématiquement monté sur le pont arrière. Ce qui signifie donc que les XC40 et C40 à moteur unique sont donc maintenant des propulsions. Est-ce que ça fait une différence dans le comportement routier ? Est-ce que c’est plus fun ? Disons que le parcours d’essai n’a pas permis d’en juger. En revanche, il est clair qu’en plus d’être plus puissant, ce moteur est moins gourmand.

L'habitacle n'a pas changé, et reste toujours centré autour de son écran vertical dont la particularité est d'offrir Google Automotive de série. ©Volvo

Clairement, le nouveau moteur a une influence positive sur l’efficience, donc sur l’autonomie, de toutes les versions. D’ailleurs, Volvo annonce jusqu’à 580 km pour le C40 à moteur unique et grosse batterie. En tout cas, en théorie. Car ce que nous avons aussi constaté, c’est que même si les deux modèles progressent en matière de consommation, ils restent parmi les plus gourmands de la catégorie. Sans être le meilleur choix pour ceux qui recherchent l’efficacité énergétique par-dessus tout, les Volvo XC40 et C40 profitent de leur nouveau moteur pour être encore plus convaincants. Avec un peu moins de poids, ils seraient probablement redoutables.

Sur la route, la version la plus autonome pourra atteindre 580 km. En théorie... ©Volvo

Ses points forts :

- Son design toujours dans le coup (surtout C40)

- Son excellent agrément

- Son nouveau moteur plus économique…

Le Volvo C40 Single Engine Extended Range

Longueur : 4,440 m

Largeur : 1,873 m

Hauteur : 1,591 m

Volume du coffre : 592 – 1.502 l

Poids : 2 065 kg

Consommation moyenne (WLTP) : 16,4 kWh/100km

Puissance : 252 ch

Couple : 420 Nm

Vitesse max : 180 km/h

Accélération (de 0 à 100 km/h) : 7,4 s

Autonomie (WLTP) : 581 km

Prix de base : 54 051 €