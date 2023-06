SsangYong change de nom et lance un nouveau modèle

Annoncé voilà plus d’an an, le SUV Torres va enfin arriver sur notre marché cet été. Il sera disponible à la commande dès juillet, et sur la route au mois de septembre prochain. Si le grand SUV nous avait été annoncé avec un moteur électrique, c’est finalement avec une motorisation thermique qu’il nous parviendra en priorité. Sous le capot on trouve en effet un 1.5l GDI de 163 chevaux. La boite de vitesses pourra être manuelle ou automatique, et comptera 6 rapports dans les deux cas.