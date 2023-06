Citroën annonce un SUV électrique à moins de 25.000€ et "Made in Europe"

En pleine restructuration, Citroën s’est évertuée à rassurer les clients et investisseurs sur l’avenir de la marque par la voix de son nouveau CEO, Thierry Koskas. Le directeur-général a notamment évoqué le positionnement futur de la marque, et annoncé l’arrivée d’un SUV compact accessible au plus grand nombre.