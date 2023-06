Hi-Phi : Des Chinoises à 100.000€ pour faire trembler les Allemandes sur leurs terres

Ses deux moteurs électriques délivrent 590 chevaux pour lui permettre de passer de 0 à 100 km/h en 3,9 secondes. La batterie de 92 kWh promet quant à elle 460 km d’autonomie.

Le second modèle, le "Z", est un crossover sportif de 671 ch doté d’une batterie de 120 kWh promettant 555 km.

La Hi-Phi Z est un mélange de berline et de crossover. ©Hi-Phi

Prix élevés

Des prestations élevées donc, qui tendent à justifier des tarifs qui le sont tout autant. Hi-Phi commercialise sa X à partir de 109.000€, et sa Z à partir de 123.000€. Bien sûr, il faudra comparer à équipement équivalent pour se faire une idée précise de l’aspect concurrentiel ou non de ces tarifs. Mais lorsqu’on sait qu’un BMW iX50 (523 ch, 633 km) ou une Audi e-Tron GT (476 ch, 488 km) sont facturées 107.900€ et 106.050€ respectivement dans leur pays natal, on ne peut que se dire que la tâche de ces Hi-Phi s’annonce ardue. Sans même parler des Tesla Model S et X Plaid à 130.490€ et 133.490€.