La Golf Country sur le point de renaitre, avec 300 chevaux !

300 chevaux

De quoi inspirer les designers et ingénieurs de l’entreprise Delta 4X4 également. Ceux-ci ont développé un kit "Country" sur base de la dernière Golf 8. Et tant qu’à faire, c’est sur la version la plus puissante, la R, qu’ils ont jeté leur dévolu. Un modèle équipé de série de quatre roues motrices et d’un moteur 2.0l essence de 300 chevaux.

Le projet reçoit même une galerie de toit pour emmener tout le nécessaires aux aventures en off-road. ©Delta 4x4

Ils y ont ajouté une suspension surélevée de 8 centimètres, des jantes de 18’’ chaussées de pneus tout-terrain, une flanquée de projecteurs additionnels PIAA à l’avant, et même, le porte-bagage avec tout l’attirail du parfait baroudeur pour renforcer l’esprit d’aventure. Ce qui se voit moins, ce sont les ailes élargies pour apporter un look encore plus musclé à l’ensemble, ce qui se constate aux jonctions de portières et au niveau des feux avant. Delta 4x4 a poussé le vice à reproduire des stickers latéraux un brin vintage, rappelant ceux de la Golf Country originelle.

Pas donnée

Pour l’instant, Delta 4x4 n’en est qu’au stade de l’étude virtuelle, comme le confirment les quelques images fournies par l’entreprise. Laquelle a toutefois fait savoir qu’en cas d’intérêt d’au moins 25 acheteurs, elle passerait le projet à la production. Les fans seront donc ravis, même si l’ensemble ne sera pas donné puisque la transformation sera estimée à quelque 35.000€. En plus de la Golf R de base donc. Néanmoins, si vous êtes intéressé, n’hésitez pas à leur faire savoir, on aimerait tant croiser cette Golf Country d’une nouvelle ère dans la rue !