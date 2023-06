Mercedes Classe E : voici le break au coffre gigantesque

Véritable soute à bagages

Ce break y ajoute bien sûr des aspects pratiques bien plus développés, à commencer par un coffre gigantesque dans les bonnes habitudes de la lignée : 615 litres sur les versions à moteur thermique. Pour les hybrides rechargeables, dont la batterie est située sous le plancher arrière, il reste encore 460 litres. Et bonne nouvelle, la batterie est désormais harmonieusement répartie, rendant les formes du coffre plus homogènes, et donc plus pratiques à l’usage. En rabattant la banquette, le volume passe alors à 1.675 litres, et jusqu’à 1.830 litres sur les essence et diesel. Les passagers devraient également profiter d’un peu plus d’espace que dans la précédente génération grâce aux 2 bons centimètres gagnés sur l’empattement.

Le coffre est gigantesque sur les versions à moteur thermique: jusqu'à 615 litres. L'hybride rechargeable en offre un peu moins mais dispose désormais d'un plancher plat. ©© Mercedes-Benz Group AG

Stable en toutes conditions

Particularité de ce break : il reçoit la suspension pneumatique de série pour assurer un comportement routier parfaitement sécurisant en toutes conditions, y compris une fois chargé.

Trois moteurs sont prévus au lancement : E200 au 2.0l essence de 204 ch ; E220d 2.0l diesel 197 ch ; et E300e, 2.0l hybride rechargeable de 312 ch. Grâce à la nouvelle batterie, cette dernière peut rouler jusqu’à 113 km sur son seul moteur électrique.

La commercialisation est prévue à l’automne.